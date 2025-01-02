МЧМ-2025: расписание и онлайн-трансляция матчей 1/4 финала

Сегодня, 18:00
2 и 3 января состоятся матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2025. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.
20.00. Швеция — Латвия
22.30. США — Швейцария
1.00. Финляндия — Словакия
3.30. Чехия — Канада
Российские телеканалы не показывают матчи МЧМ-2025. Смотреть игры турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция ведется на английском языке) или в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео). Ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
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