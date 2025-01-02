Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЧМ по хоккею 2025. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 18:00

МЧМ-2025: расписание и онлайн-трансляция матчей 1/4 финала

Матчи четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2025 состоятся 2 и 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

2 и 3 января состоятся матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2025. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

Расписание 1/4 финала МЧМ-2025

2 января, четверг

20.00. Швеция — Латвия

22.30. США — Швейцария

3 января, пятница

1.00. Финляндия — Словакия

3.30. Чехия — Канада

Российские телеканалы не показывают матчи МЧМ-2025. Смотреть игры турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция ведется на английском языке) или в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео). Ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Пленный военный ВСУ рассказал об отправке на фронт недолеченных бойцов
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Как футболисты отрывались на Новый год
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Сегодня
Вчера
Неделя