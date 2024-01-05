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Сегодня, 15:15

Михайлов уверен, что сборная России заняла бы первое место на МЧМ-2024

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Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» заявил, что не смотрит молодежный чемпионат мира по хоккею.

«За чемпионатом мира не слежу. Мне неинтересен чемпионат мира без участия нашей сборной. Мне неинтересно, кто там в финале или в полуфинале. Какое место заняла бы сборная России на этом турнире? Дайте мне карты, я погадаю и скажу вам. Конечно, первое!» — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

5 января Сборные США и Швеции сыграют в финальном матче молодежного чемпионата мира 2024 года по хоккею. Начало — в 21:30 по московскому времени.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Борис Михайлов
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