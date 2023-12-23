МЧМ-2024 по хоккею пройдет в Гётеборге с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд-2024 пройдет в шведском городе Гётеборг с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Изначально в Швеции планировалось провести турнир 2022 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли в Эдмонтоне и Ред-Дире. Гётеборгу отдали турнир 2024 года.

Участники МЧМ-2024:

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Германия, Латвия.

Группа В: Чехия, США, Словакия, Швейцария, Норвегия.

Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в финале обыграла чехию (3:2 ОТ). МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение. Таким образом, сборная России не примет участия в турнире.