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Сегодня, 20:00

Молодежный чемпионат мира: кто показывает матчи МЧМ 2025

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Оттаве (Канада)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Конста Хелениус, сборная Финляндии.
Фото Global Look Press
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Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Оттаве (Канада) с 26 декабря 2024-го по 5 января 2025-го.

В турнире примут участие 10 сборных, которых разделять группу А (США, Финляндия, Канада, Латвия и Германия) и группу В (Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан). Так как национальная команда России не участвует в турнире, ни один из российских телеканалов не стал приобретать права на трансляцию игр МЧМ-2025.

Смотреть матчи турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видео трансляция на английском языке). Ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале 2022 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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