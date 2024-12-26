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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025: где смотреть трансляции матчей

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой стартует 26 декабря 2024 года и завершится 5 января 2025 года. Турнир состоится в Оттаве (Канада).

В молодежном чемпионате мира 2025 года примут участие сборные США, Финляндии, Канады, Латвии, Германии, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии и Казахстана. На предварительном этапе участники разбиты на две группы по пять команд, четыре лучшие из каждой выходят в четвертьфинал.

Действующим чемпионом мира является молодежная сборная США. В финале МЧМ-2024 американцы обыграли Швецию со счетом 6:2. Третье место заняла сборная Чехии, победившая в матче за бронзу Финляндию (8:5).

Российские каналы не будут показывать молодежный чемпионат мира-2025. Смотреть матчи турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция на английском языке). Следить за ходом игр и результатами можно в матч-центре на сайте «СЭ» и разделе молодежного чемпионата мира.

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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