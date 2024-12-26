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Молодежный чемпионат мира по хоккею: где смотреть трансляции матчей МЧМ 2025

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой стартует 26 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой стартует 26 декабря 2024-го и завершится 5 января 2025-го. Мировое первенство пройдет в Оттаве (Канада).

В турнире примут участие 10 сборных (США, Финляндия, Канада, Латвия, Германия, Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан).

Национальная команда России отстранена от участие по решению Международной федерации хоккея в феврале 2022 года. Поэтому ни один из российских телеканалов не приобрел права на трансляцию игр МЧМ-2025.

Смотреть матчи турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видео трансляция на английском языке). Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Действующий чемпион турнира — сборная США. В финале МЧМ-2024 американцы обыграли Швецию со счетом 6:2.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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