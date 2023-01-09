Форвард «Магнитки» Юров считает, что Бедард станет первым номером драфта НХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлург» Данила Юров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о молодежном чемпионате мира и игре форварда сборной Канады Коннора Бедарда.

— Недавно в Канаде завершился молодежный чемпионат мира. Следили за ним?

— Нет. Времени особо не было. Идет регулярка — перелеты, переезды. В Новый год было не до МЧМ. Хотелось насладиться временем с семьей. Посмотрел только хайлайты с финала.

— Канадец Коннор Бедард действительно такой крутой? Вы же играли против него на юниорском чемпионате мира.

— Да. Помню, как тогда в финале он убрал под себя защитника при входе в зону и забил с неудобной руки под перекладину. Больше ничего не помню. Но я тогда уже понимал, что он — безоговорочный номер один.

— Вы про то, что Бедарда заберут под первым номером ближайшего драфта НХЛ?

— Да.