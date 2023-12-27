Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 21:40

Хет-трики Кулиха и Шале принесли Чехии крупную победу над Норвегией на МЧМ-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Чехии с крупным счетом обыграла Норвегию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 8:1.

У чехов хет-трики оформили Иржи Кулих и Эдуард Шале, еще по голу на счету Алеша Чеха и Матиаша Шаповалива. Матиаш Меловски отдал 3 результативные передачи.

У финской команды единственный гол забил Йоханнес Локкеберг.

Чехия одержала одну победу в двух матчах и занимает второе место в группе В, Норвегия — четвертая.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Норвегия U20 — Чехия U20 — 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Голы: Кулих — 1 (Прчик, Саповалив), 10:30 — 0:1. Кулих — 2 (бол., Меловски, Хамара), 17:46 — 0:2. Локкеберг — 1 (Хауген, Гранат), 21:15 — 1:2. Чех — 1 (Бехер), 32:15 — 1:3. Сале — 1, 32:52 — 1:4. Сале — 2 (Меловски, Сапоушек), 38:46 — 1:5. Саповалив — 2 (бол., Меловски, Кулих), 48:49 — 1:6. Сале — 3 (бол., Бареш, Римон), 53:16 — 1:7. Кулих — 3 (Хамара, Штанцль), 55:15 — 1:8.

Вратари: Стенсруд — Грабал.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (13+5+3) — 40 (11+21+8).

Судьи: Жак, Кольмюллер.

27 декабря. Гетеборг. Frolundaborg

Источник: Таблица МЧМ-2024
Сборная Норвегии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сборная Финляндии проиграла второй матч подряд на МЧМ-2024, уступив Германии

МЧМ 2024: расписание матчей и онлайн-результаты игр 27 декабря