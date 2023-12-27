Хет-трики Кулиха и Шале принесли Чехии крупную победу над Норвегией на МЧМ-2024

Сборная Чехии с крупным счетом обыграла Норвегию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 8:1.

У чехов хет-трики оформили Иржи Кулих и Эдуард Шале, еще по голу на счету Алеша Чеха и Матиаша Шаповалива. Матиаш Меловски отдал 3 результативные передачи.

У финской команды единственный гол забил Йоханнес Локкеберг.

Чехия одержала одну победу в двух матчах и занимает второе место в группе В, Норвегия — четвертая.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Норвегия U20 — Чехия U20 — 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Голы: Кулих — 1 (Прчик, Саповалив), 10:30 — 0:1. Кулих — 2 (бол., Меловски, Хамара), 17:46 — 0:2. Локкеберг — 1 (Хауген, Гранат), 21:15 — 1:2. Чех — 1 (Бехер), 32:15 — 1:3. Сале — 1, 32:52 — 1:4. Сале — 2 (Меловски, Сапоушек), 38:46 — 1:5. Саповалив — 2 (бол., Меловски, Кулих), 48:49 — 1:6. Сале — 3 (бол., Бареш, Римон), 53:16 — 1:7. Кулих — 3 (Хамара, Штанцль), 55:15 — 1:8.

Вратари: Стенсруд — Грабал.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (13+5+3) — 40 (11+21+8).

Судьи: Жак, Кольмюллер.

27 декабря. Гетеборг. Frolundaborg