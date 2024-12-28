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Сегодня, 21:08

Плющев считает, что для Канады стыдно проиграть Латвии

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение Канады от Латвии на молодежном чемпионате мира.

«Вообще-то проигрывать латышам для канадцев не очень с руки, учитывая, что соперники не относятся к элите мирового хоккея. Но у канадцев бывают такие срывы. Возможно, в носу перед матчем поковыряли, хотели выйти покататься как в Парке культуры. А латыши были настроены серьезно, навязали борьбу. Конечно, это стыдное поражение. В то же время иногда у Канады случаются подобные фортели, и не думаю, что в плей-офф она будет смотреться неубедительно», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Матч состоялся в ночь на субботу. Латвия одержала победу над соперником по серии буллитов со счетом 3:2.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Хоккей
Владимир Плющев
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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