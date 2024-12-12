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Ротенберг — о возможном допуске молодежки на чемпионат мира: «ИИХФ несет огромные убытки из-за отсутствия сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал свои слова о возможном допуске молодежной сборной России на чемпионат мира.

12 декабря Ротенберг заявил, что на возвращении российской молодежки настаивает канадская телекомпания TSN.

— Допуск молодежной сборной на чемпионат мира возможен?

— У нас открытое информационное пространство. Откуда у вас эта информация? Я же просил обратиться в TSN (канадская телекомпания — Прим. «СЭ»). Вы уже обратились?

— Сообщил источник.

— Если без шуток, то мы должны понимать, что бренд сборная России, бренд «Красная машина»... Вы слышали, что сказали коллеги из ОАЭ? Хочу обратиться к журналистам, которые недовольны результатами сборной России. Мы побеждаем. Но если вы болеете за другую сборную, объявите об этом! Когда журналисты скептически относятся к развитию развитию хоккея в стране...

Огромные убытки несет ИИХФ из-за отсутствия сборной России. Также и TSN, они потеряли сотни миллионов долларов. А может, и миллиард уже. Они не могут продать права. Есть только одна вывеска — «Россия — Канада», других нет и не будет. Никто нас не скопирует. Предлагаю радоваться за сборную России, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранила все сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Хоккей
КХЛ
Молодежная сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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