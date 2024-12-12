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Сегодня, 21:31

Ротенберг заявил, что в Канаде хотят вернуть молодежную сборную России на чемпионат мира

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об информации о возможном возвращении молодежной сборной России на международные соревнования.

По словам Ротенберга, на возвращении россиян настаивает канадская телекомпания TSN.

«TSN сообщил, что в Канаде хотят вернуть молодежную сборную на чемпионат мира. Какую? России, конечно. Другие нам неинтересны», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранила все сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

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Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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