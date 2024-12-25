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Сегодня, 09:20

Сборная Финляндии объявила состав на молодежный чемпионат мира по хоккею

Алина Савинова
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Стал известен состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира по хоккею-2025. Турнир пройдет в Оттаве (Канада) с 26 декабря по 5 января.

Состав молодежной сборной Финляндии по хоккею:

Вратари: Петтери Римпинен, Ким Сааринен, Ноа Вали;

Защитники: Митя Йокинен, Калле Кангас, Арон Кивихарью, Даниэль Ниеминен, Эмиль Пиениеми, Себастьян Сойни, Артту Тухкала, Вети Вяйсенен;

Нападающие: Артту Аласиуруа, Каспер Халттунен, Конста Хелениус, Эмиль Хемминг, Топиас Хининен, Джесси Киискинен, Расмус Кумпулайнен, Том Леппа, Юлиус Миеттинен, Джесси Нурми, Беньямин Раутиайнен, Хейкки Руохонен, Йоона Саарелайнен, Туомас Уронен, Роопе Вестеринен.

Всего в турнире примут участие 10 сборных. Финляндия стартует в группе А вместе с США, Канадой, Латвией и Германией. В группе В выступят Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан. По четыре лучшие команды из каждой группы после встречи с каждым соперником выйдут в четвертьфинал.

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Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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