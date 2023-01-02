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Молодежный ЧМ

Сегодня, 21:04

Сборная Латвии одержала победу над командой Австрии в первом матче за место в элите МЧМ

Алина Савинова
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Сборная Латвии одержала победу над командой Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею за сохранение места в элитном дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе сборной Латвии шайбы забросили Данс Лоцмелис, Сандис Вильманис, Богдан Ходас и Эмиль Вецкактинс, оформивший дубль.

У австрийцев авторами голов стали Лука Ауэр и Винценц Рорер.

Латвийцы с одним очком заняли пятую позицию в группе A. Австрийцы расположились на последнем месте в группе B, не набрав очков.

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