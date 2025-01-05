Щитов считает, что сборная России вела бы борьбу за медали на МЧМ по хоккею

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что сборная России в случае допуска была бы одним из призеров молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Я думаю, мы были бы конкурентоспособны на этом чемпионате мира. У нас страна на таланты очень богатая. Я думаю, что мы выступили бы достойно, лучше канадцев, и уж точно не хуже шведов или чехов: по крайней мере, за медали вели бы борьбу до последнего», — сказал Щитов «ВсеПроСпорт».

5 января ночью в Канаде прошли полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира 2025 года. В финале турнира встретятся сборные США и Финляндии, которые в своих полуфиналах одержали победы над командами Чехии (4:1) и Швеции (4:3 ОТ) соответственно.