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Сегодня, 14:43

Щитов считает, что сборная России вела бы борьбу за медали на МЧМ по хоккею

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что сборная России в случае допуска была бы одним из призеров молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Я думаю, мы были бы конкурентоспособны на этом чемпионате мира. У нас страна на таланты очень богатая. Я думаю, что мы выступили бы достойно, лучше канадцев, и уж точно не хуже шведов или чехов: по крайней мере, за медали вели бы борьбу до последнего», — сказал Щитов «ВсеПроСпорт».

5 января ночью в Канаде прошли полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира 2025 года. В финале турнира встретятся сборные США и Финляндии, которые в своих полуфиналах одержали победы над командами Чехии (4:1) и Швеции (4:3 ОТ) соответственно.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Никита Щитов
Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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