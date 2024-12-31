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Сегодня, 21:30

Швеция — Чехия: онлайн-трансляция матча МЧМ

Сборные Швеции и Чехии встретятся в матче молодежного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборные Швеции и Чехии встретятся в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в ночь на среду, 1 января. Игра пройдет на «TD Плэйс Арене» в Оттаве (Канада), стартовое вбрасывание состоится в 1.00 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают молодежный чемпионат мира. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ИИХФ или тематических группах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео).

Ключевые события игры Швеция — Чехия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Игра станет для команд заключительной в групповом этапе. Обе сборные обеспечили себе участие в плей-офф, который пройдет в начале января.

В 2024 году Швеция обыграла Чехию в полуфинале чемпионата со счетом 5:3, вышла в финал и затем уступила США (2:4). Чехия заняла третье место на предыдущем МЧМ, победив в матче за бронзовые медали Финляндию (8:5).

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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