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Молодежный ЧМ

Сегодня, 19:23

Сборная Швеции обыграла Чехию и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Молодежный чемпионат мира-2024. Швеция — Чехия.
Фото AFP
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Сборная Швеции обыграла Чехию в полуфинале молодежного чемпионата мира — 5:2.

У шведов дважды отличился Йонатан Леккеримяки, по одной шайбе на счету Тео Линдстейна, Акселя Сандин-Пеликка и Ноа Остлунда. Голами за чехов отметились Матиас Меловски и Томаш Цибулька.

Швеция стала первым финалистом МЧМ. В решающем матче скандинавы сыграют с победителем полуфинала Финляндия — США, который состоится 4 января в 21.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала

Швеция U20 — Чехия U20 — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Меловски — 1 (Редлих, Шале), 6:55 — 0:1. Линдстейн — 2 (Эдстрем), 11:52 — 1:1. Сандин Пелликка — 2 (Саломонссон), 22:35 — 2:1. Цибулка — 2 (бол., Бареш, Рымон), 27:36 — 2:2. Леккеримяки — 5 (бол., Сандин Пелликка, Вальберг), 45:14 — 3:2. Эстлунд — 3 (Линдстейн, Вилландер), 52:00 — 4:2. Леккеримяки — 6 (Эстлунд, Стенберг), 53:02 — 5:2.

Вратари: Х. Хевелид — Грабал (57:25 — 58:24, 58:29).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (6+10+15) — 25 (8+9+8).

Судьи: Пирс, Хебайзен.

4 января. Гетеборг. Scandinavium.

Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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