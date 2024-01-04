4 января сборная Швеции в городе Гетеборг на арене «Скандинавиум» сыграет против сборной Чехии в матче полуфинала молодежного чемпионата мира-2024 по хоккею. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния МЧМ-2024 Швеция — Чехия пройдет в прямом эфире и бесплатно на официальном YouTube-канале ИИХФ (на английском языке). Увидеть игру также можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями встречи Швеция — Чехия с помощью матч-центра «СЭ».

В четвертьфинале МЧМ-2024 шведы победили Швейцарию в овертайме (3:2 ОТ), а Чехия оказалась сильнее Канады (3:2).

Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале 2022 года. Вопрос возможного возвращения команд с сезона-2024/25 будет рассмотрен в марте 2024 года.

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