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Сегодня, 22:30

Швеция — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала МЧМ 202

Швеция и Финляндия встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборные Швеции и Финляндии встретятся в матче полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2025 года в субботу, 4 января. Игра на стадионе «Канадиан Тайер Центр» в Оттаве начнется в 23.30 по московскому времени.

Российские каналы не показывают молодежный чемпионат мира. Прямая трансляция доступна на YouTube-канале ИИХФ или тематических группах соцсети «ВКонтакте» (например, на этой странице).

Ключевые события игры Швеция — Финляндия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная Швеции победила в основное время во всех матчах на турнире, заняла первое место в группе В и в четвертьфинале прошла Латвию (3:2). Финляндия заняла второе место в группе А, а в четвертьфинале обыграла Словакию (5:3).

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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