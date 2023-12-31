Финляндия по буллитам победила Швецию в матче МЧМ-2024

Сегодня, 19:27
Сборная Финляндии по буллитам обыграла Швецию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 5:4.
У шведов забили Исак Борн, Йонатан Леккеримяки, Тео Линдштейн и Филип Бюстедт. За финнов отличились Каспер Халттунен, Ленни Хямеэнахо, Томми Мяннисте и Яни Нюман.
Победный буллит на счету финского игрока Яни Нюмана.
Швеция заняла первое место в группе А (10 очков), Финляндия — третье (5 очков).
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Швеция U20 — Финляндия U20 — 4:5 Б (0:2, 4:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мяннисте — 2 (Каскимяки, Кескинен), 12:25 — 0:1. Хямеэнахо — 1 (Науккаринен), 18:21 — 0:2. Борн — 1 (Эстлунд, Вилландер), 23:24 — 1:2. Леккеримяки — 3 (Эстлунд, Сандин Пелликка), 26:38 — 2:2. Халттунен — 3 (бол., Кескинен, Кулонумми), 27:15 — 2:3. Линдстейн — 1 (Эдстрем, Стенберг), 28:59 — 3:3. Бюстедт — 3 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 34:53 — 4:3. Нюман — 1 (Халттунен, Хямеэнахо), 58:28 — 4:4.
Победный буллит: Нюман.
Вратари: Телин — Вали.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (4+16+9+4) — 28 (9+3+15+1).
Судьи: Мюррей, Хебайзен.
31 декабря. Гетеборг. Scandinavium.