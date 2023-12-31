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Молодежный ЧМ

Сегодня, 19:27

Финляндия по буллитам победила Швецию в матче МЧМ-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Финляндии по буллитам обыграла Швецию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 5:4.

У шведов забили Исак Борн, Йонатан Леккеримяки, Тео Линдштейн и Филип Бюстедт. За финнов отличились Каспер Халттунен, Ленни Хямеэнахо, Томми Мяннисте и Яни Нюман.

Победный буллит на счету финского игрока Яни Нюмана.

Швеция заняла первое место в группе А (10 очков), Финляндия — третье (5 очков).

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швеция U20 — Финляндия U20 — 4:5 Б (0:2, 4:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мяннисте — 2 (Каскимяки, Кескинен), 12:25 — 0:1. Хямеэнахо — 1 (Науккаринен), 18:21 — 0:2. Борн — 1 (Эстлунд, Вилландер), 23:24 — 1:2. Леккеримяки — 3 (Эстлунд, Сандин Пелликка), 26:38 — 2:2. Халттунен — 3 (бол., Кескинен, Кулонумми), 27:15 — 2:3. Линдстейн — 1 (Эдстрем, Стенберг), 28:59 — 3:3. Бюстедт — 3 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 34:53 — 4:3. Нюман — 1 (Халттунен, Хямеэнахо), 58:28 — 4:4.

Победный буллит: Нюман.

Вратари: Телин — Вали.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (4+16+9+4) — 28 (9+3+15+1).

Судьи: Мюррей, Хебайзен.

31 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ-2024
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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