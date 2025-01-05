Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЧМ по хоккею 2025. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 02:27

Сборная Финляндии в овертайме победила Швецию и вышла в финал МЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира-2025 в овертайме обыграла Швецию со счетом 4:3.

В составе финнов отличились Эмиль Хемминг, Йессе Киискинен, Артту Аласиуруа и Бенжамин Раутиайнен, забивший победный гол в большинстве. У шведов дубль на счету Отто Стренберга, еще одну шайбу забросил Вильхельм Халльквист.

Сборная Финляндии вышла в финал МЧМ-2025, где сыграет с победителем матча Чехия — США.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Стенберг — 2 (Бергквист), 21:22 — 1:0. Хемминг — 1 (Хелениус, Хюннинен), 24:32 — 1:1. Киискинен — 5 (бол., Хюннинен, Хелениус), 33:28 — 1:2. Стенберг — 3 (бол., Линдстейн, Нильссон), 38:07 — 2:2. Аласиуруа — 3 (Хемминг, Хелениус), 39:39 — 2:3. Халльквист — 1 (Густафссон, Унгер Серум), 51:32 — 3:3. Раутиайнен — 2 (бол., Хелениус, Халттунен), 69:22 — 3:4.

Вратари: Телин — Римпинен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 46 (10+10+20+6) — 35 (10+20+3+2).

Судьи: Кэмпбелл, Макфарлейн.

4 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Читайте также
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Сегодня
Вчера
Неделя