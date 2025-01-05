Сборная Финляндии в овертайме победила Швецию и вышла в финал МЧМ-2025

Сборная Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира-2025 в овертайме обыграла Швецию со счетом 4:3.

В составе финнов отличились Эмиль Хемминг, Йессе Киискинен, Артту Аласиуруа и Бенжамин Раутиайнен, забивший победный гол в большинстве. У шведов дубль на счету Отто Стренберга, еще одну шайбу забросил Вильхельм Халльквист.

Сборная Финляндии вышла в финал МЧМ-2025, где сыграет с победителем матча Чехия — США.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Стенберг — 2 (Бергквист), 21:22 — 1:0. Хемминг — 1 (Хелениус, Хюннинен), 24:32 — 1:1. Киискинен — 5 (бол., Хюннинен, Хелениус), 33:28 — 1:2. Стенберг — 3 (бол., Линдстейн, Нильссон), 38:07 — 2:2. Аласиуруа — 3 (Хемминг, Хелениус), 39:39 — 2:3. Халльквист — 1 (Густафссон, Унгер Серум), 51:32 — 3:3. Раутиайнен — 2 (бол., Хелениус, Халттунен), 69:22 — 3:4.

Вратари: Телин — Римпинен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 46 (10+10+20+6) — 35 (10+20+3+2).

Судьи: Кэмпбелл, Макфарлейн.

4 января. Оттава. Canadian Tire Centre.