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Молодежный ЧМ

2 января, 22:43

Швеция обыграла Латвию и стала первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Молодежная сборная Швеции.
Фото Global Look Press
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Сборная Швеции победила Латвию в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира — 3:2.

Победу шведам принесли шайбы Зеба Форсфьяла, Антона Вальберга и Давида Эдстрема. У латышей дублем отметился Эрик Матейко.

Сборная Швеции стала первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Швеция U20 — Латвия U20 — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Форсфьял — 2 (Бергквист), 8:30 — 1:0. Вальберг — 4 (Сандин Пелликка, Нильссон), 9:52 — 2:0. Эдстрем — 2 (бол., Эклунд, Унгер Серум), 23:57 — 3:0. Матейко — 4 (Сирадскис, Ульянскис), 30:13 — 3:1. Матейко — 5 (Мурниекс, Сирадскис), 38:50 — 3:2.

Вратари: Телин — Фелдбергс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 50 (19+13+18) — 13 (3+8+2).

Судьи: Викман, Лангин.

2 января. Оттава. TD Place Arena.

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Хоккей
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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