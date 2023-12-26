Сборная Швеции забила шесть безответных голов Латвии в матче МЧМ-2024

26 декабря, 23:58
Сборная Швеции обыграла Латвию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 6:0.
У шведов дубли оформили Филип Бюстедт и Йонатан Леккеримяки, еще по голу забили Антон Вальберг и Феликс Унгер Серум.
Швеция следующий матч проведет 28 декабря против Германии, а Латвия 27 декабря встретится с Канадой.
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Швеция U20 — Латвия U20 — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Вальберг — 1 (бол., Сандин Пелликка, Эстлунд), 10:02 — 1:0. Бюстедт — 1 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 17:21 — 2:0. Леккеримяки — 1 (бол., Эхгрен), 32:45 — 3:0. Бюстедт — 2 (О. Петтерссон, Форсфьял), 34:30 — 4:0. Унгер Серум — 1 (Линдстейн, Штенберг), 48:39 — 5:0. Леккеримяки — 2 (Линдстейн), 54:17 — 6:0.
Вратари: Х. Хевелид — Роловс.
Штраф: 29 — 10.
Броски: 35 (12+13+10) — 20 (5+9+6).
Судьи: Кольмюллер, Мюррей.
26 декабря. Гетеборг. Scandinavium.