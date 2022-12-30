Швеция в овертайме выиграла у Чехии на МЧМ

Сборная Швеции переиграла Чехию в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира — 3:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил 19-летний защитник Людвиг Янссон.

Шведы с тремя победами в трех встречах лидируют в группе А, набрав 8 очков. Чехи идут вторыми с 7 очками.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швеция U20 — Чехия U20 — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Иржичек — 1 (Хаузер, Мехура), 23:12 — 0:1. Вагнер — 2, 25:28 — 1:1. Янссон — 1 (О. Петтерссон, Робертсон), 26:58 — 2:1. Тихачек — 1 (Саповалив, Иржичек), 54:08 — 2:2. Янссон — 2 (Леккеримяки, Эстлунд), 61:35 — 3:2.

Вратари: Линдбом — Суханек.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (4+12+7+1) — 35 (7+14+11+3).

Судьи: Меннити, Шлиттенхардт.

29 декабря. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».