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Молодежный ЧМ

Сегодня, 00:15

Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Швеция U20 — Швейцария U20.
Фото AFP
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Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира — 3:2 ОТ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Аксель Сандин Пелликка.

В основное время за шведов отличилсь Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки. Голами за швейцарцев отметились Ян Хорнекер и Ник Миле.

Швеция стала последним полуфиналистом МЧМ. В следующем матче шведы сыграют с Чехией. В другом полуфинале сборная Финляндия встретится с командой США.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Швеция U20 - Швейцария U20 — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Стенберг — 4 (М. Хевелид, Э. Петтерссон), 1:34 — 1:0. Леккеримяки — 4 (бол., Эгрен, Вальберг), 18:00 — 2:0. Хорнекер — 1 (Ребер), 37:26 — 2:1. Миле — 1 (Вебер, Кристи), 49:10 — 2:2. Сандин Пелликка — 1 (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 65:22 — 3:2.

Вратари: Х. Хевелид — Бельери.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (10+10+12+1) — 18 (4+7+6+1).

Судьи: Брандер, Кольмюллер.

2 января. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ
Хоккей
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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