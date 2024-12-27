Сборная Словакии вырвала победу в концовке матча с Швейцарией

Сборная Словакии одержала победу над Швейцарией во втором матче на молодежном чемпионате мира по хоккею — 2:1.

До третьего периода счет в игре был ничейный — на гол Дэниеля Енско из словацкой команды швейцарцы ответили заброшенной шайбой Эрика Шнеллера. В концовке матча отличился Ян Чован, который принес победу Словакии.

Команда Словакии набрала 3 очка за две игры и занимает третье место в таблице группы В. Швейцария не заработала ни одного балла и идет на последней, 5-й строчке.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швейцария U20 — Словакия U20 — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Енско — 2 (Радивоевич, Дворски), 18:46 — 0:1. Шнеллер — 1 (Ребер), 33:48 — 1:1. Чован — 1, 56:42 — 1:2.

Вратари: Кирш (58:37) — Урбан.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (10+10+9).

Судьи: Брандер, Викман.

27 декабря. Оттава. TD Place Arena.