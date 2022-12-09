«Сиэтл» отдал Райта в аренду юниорской сборной Канады на МЧМ-2023

Нападающий «Сиэтла» Шейн Райт отдан в аренду юниорской сборной Канады для участия в молодежном чемпионате мира 2023 года.

«Это отличная возможность для него. Если вы посмотрите на то, как прошли его первые пару месяцев, он продолжает расти. Мы были очень взволнованы игрой, которую он сыграл прошлой ночью. Он играл хорошо. Было очень приятно видеть, как он забил свой первый гол. Теперь это просто еще одна отличная возможность для молодого игрока сыграть ключевую роль в сборной Канады. Иметь возможность поехать и побороться за золотую медаль за сборную Канады — это особая возможность для молодого хоккеиста. Так что на самых разных уровнях это будет отличная возможность для роста и отличная возможность просто с точки зрения опыта для него», — приводит слова главного тренера «Сиэтла» Дэйва Хакстола официальный сайт НХЛ.

Также в сборах молодежной национальной команды примут участие нападающий «Аризоны» Дилан Гюнтер и защитник «Лос-Анджелеса» Брандт Кларк.

18-летний форвард «Сиэтла» провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

19-летний форвард «Лос-Анджелес» сыграл уже 21 матч и набрал 11 (3+8) очков.

Сборная Канады должна объявить финальный состав на МЧМ-2023 12 декабря.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Шотландии. Канада является действующим победителем турнира.