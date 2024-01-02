Финны в овертайме обыграли словаков и вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Сборная Финляндии в овертайме победила Словакию в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира — 4:3 ОТ.

У словаков голы забивали Адам Сикора, Далибор Дворскии и Филипп Мешар. У финнов отличились Томми Маннисто, Ленни Хаменахо, Алексантери Каскимяки и Йере Лассила.

Сборная Финляндии первой из участников чемпионата мира вышла в полуфинал. 2 января в остальных четвертьфиналах сыграют: Канада (U-20) — Чехия (U-20), США (U-20) — Латвия (U-20) и Швеция (U-20) — Швейцария (U-20).

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Словакия U20 — Финляндия U20 — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Сикора — 1 (Мешар), 19:59 — 1:0. Мяннисте — 3, 22:36 — 1:1. Хямеэнахо — 2 (Лассила, Науккаринен), 40:36 — 1:2. Дворски — 3 (Пекарчик), 47:09 — 2:2. Каскимяки — 2 (Хелениус), 58:26 — 2:3. Мешар — 2 (Штрбак, Дворски), 59:16 — 3:3. Лассила — 3 (Салин, Нюман), 60:24 — 3:4.

Вратари: Гаян (58:44 — 59:16) — Кокко.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (13+5+12+0) — 28 (15+4+8+1).

Судьи: Пирс, Эрикссон.

2 января. Гетеборг. Frolundaborg.