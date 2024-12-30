Сборная Казахстана проиграла Словакии в овертайме матча молодежного чемпионата мира-2025

Сборная Казахстана проиграла Словакии в групповом турнире молодежного чемпионата мира-2025 со счетом 4:5 ОТ.

У азиатской команды шайбы забросили Артур Гросс, Асанали Саркенов, Давлат Нуркенов и Кирилл Ляпунов. У европейской сборной 4 (2+2) очка набрал Далибор Дворски.

Казахстан отыгрался со счета 1:4, забив два гола после игры в меньшинстве.

Казахстан потерпел три поражения в трех матчах и занимает последнее место в группе B — 1 очко. Словакия одержала вторую победу в четырех играх — 5 очков и третья строчка.