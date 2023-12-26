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Молодежный ЧМ

Сегодня, 16:40

Словакия обыграла Чехию со счетом 6:2 в стартовом матче МЧМ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Словакии победила сборную Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира-2024 — 6:2.

У победителей забили Сервац Петровски, оформивший дубль, Петер Репчик, Самуэль Гонзек, Борис Жабка и Максим Штрбак. За чешскую команду отличились Доминик Рымон и Матиаш Шаповалив.

Словакия в следующем матче сыграет 27 декабря со сборной Швейцарии, а Чехия в этот же день встретится с Норвегией.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия U20 — Чехия U20 — 6:2 (0:1, 2:0, 4:1)

Голы: Римон — 1 (Бехер, Меловски), 1:01 — 0:1. Петровски — 1 (бол., Мешар, Кмец), 22:00 — 1:1. Репчик — 1 (Сикора), 38:34 — 2:1. Гонзек — 1 (бол., Мисяк, Петровски), 41:22 — 3:1. Жабка — 1 (мен., Штрбак), 44:15 — 4:1. Петровски — 2 (Мешар), 45:22 — 5:1. Саповалив — 1 (Сале), 51:25 — 5:2. Штрбак — 1 (Пекарчик, Гонзек), 51:55 — 6:2.

Нереализованный буллит: Репчик (Словакия U20), 49:37 (Мимо).

Вратари: Гайян — Грабал.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 34 (7+14+13) — 29 (9+8+12).

Судьи: Кова, Пирс.

26 декабря. Гетеборг. Frolundaborg. 984 зрителя.

Источник: Таблица МЧМ-2024
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по футболу
Сборная Чехии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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