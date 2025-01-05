Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЧМ по хоккею 2025. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 06:10

Сборная США победила Чехию и вышла в финал МЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Сборная США в полуфинале молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Чехию со счетом 4:1.

В составе американцев отличились Гэйб Перро, Коул Эйзерман, Райан Леонард и Оливер Мур. У чехов единственный гол на счету Филипа Станцля.

Сборная США вышла в финал МЧМ-2025, где сыграет с Финляндией. В матче за третье место Чехия встретится со Швецией.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

США U20 — Чехия U20 — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Перро — 3 (Леонард, Миннетян), 3:14 — 1:0. Штанцль — 6, 9:28 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Коннелли, Хатсон), 33:41 — 2:1. Леонард — 5 (Перро, Миннетян), 55:33 — 3:1. Мур — 1 (бол., п.в., Нельсон, Свобода), 58:53 — 4:1.

Вратари: Огастин — Грабал (56:21 — 57:03, 58:03 — 58:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (9+7+9) — 27 (7+7+13).

Судьи: Лангин, Хольм.

5 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

4
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Капитан «Вашингтона» Овечкин в 23 голах от обгона рекорда Гретцки
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Сегодня
Вчера
Неделя