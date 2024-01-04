Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 12:30

США — Финляндия: время начала и где смотреть трансляцию полуфинала МЧМ 2024

Видеотрансляция матча полуфинала МЧМ-2024 США — Финляндия начнется в 21.00 4 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной США.
Хоккеисты сборной США.
Фото AFP
Telegram Дзен

4 января сборная США в шведском городе Гетеборг сыграет против сборной Финляндии в матче полуфинала молодежного чемпионата мира 2024 года по хоккею. Игра на территории арены «Скандинавиум» начнется в 21.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния США — Финляндия можно в соцсети «ВКонтакте» и на официальном YouTube-канале ИИХФ (на английском языке). Следите за ключевыми событиями игры МЧМ-2024 в матч-центре «СЭ».

В четвертьфинале турнира американцы победили Латвию со счетом 7:2, а финны в овертайме обыграли Словакию со счетом 4:3 ОТ.

В последний раз молодежная сборная США встречалась с Финляндией 1 января 2023 года. Тогда американцы выиграли у соперников со счетом 6:2 в матче группы B МЧМ-2023.

МЧМ-2024: турнирые таблицы, календарь всех матчей и статистика игроков

Хоккей
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
1
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
«Лучшее начало». Овечкин открыл год победным голом против Кросби
Почему в начале XX века женщинам запрещали заниматься многими видами спорта
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Швеция — Чехия: время начала и где смотреть трансляцию полуфинала МЧМ 2024