4 января сборная США в шведском городе Гетеборг сыграет против сборной Финляндии в матче полуфинала молодежного чемпионата мира 2024 года по хоккею. Игра на территории арены «Скандинавиум» начнется в 21.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния США — Финляндия можно в соцсети «ВКонтакте» и на официальном YouTube-канале ИИХФ (на английском языке). Следите за ключевыми событиями игры МЧМ-2024 в матч-центре «СЭ».

В четвертьфинале турнира американцы победили Латвию со счетом 7:2, а финны в овертайме обыграли Словакию со счетом 4:3 ОТ.

В последний раз молодежная сборная США встречалась с Финляндией 1 января 2023 года. Тогда американцы выиграли у соперников со счетом 6:2 в матче группы B МЧМ-2023.

МЧМ-2024: турнирые таблицы, календарь всех матчей и статистика игроков