11:1! США разгромили Германию и вышли в полуфинал МЧМ

Сборная США обыграла Германию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира — 11:1.

Защитник американской команды Райан Уфко сделал пять голевых передач. Нападающий Логан Кули оформил хет-трик и сделал один ассист.

Единственную шайбу американцы пропустили в концовке встречи, играя в большинстве.

Ранее в полуфинал вышли сборные Швейцарии и Швеции. Четвертый участник определится в матче Канада — Словакия.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

США U20 — Германия U20 — 11:1 (3:0, 5:0, 3:1)

Голы: Кули — 3 (Афко, Знуггеруд), 3:51 — 1:0. Знуггеруд — 5 (бол., Афко, Люциус), 8:00 — 2:0. Сэведж — 2 (Афко, Пирт), 8:39 — 3:0. Блэйк — 1 (Люциус, Макгроэрти), 29:05 — 4:0. Кули — 4 (Афко, Пирт), 31:03 — 5:0. Готье — 1 (Миттельштадт), 31:21 — 6:0. Сэведж — 3 (мен., Бриндли, Миттельштадт), 35:25 — 7:0. Готье — 2 (Знуггеруд, Кули), 37:24 — 8:0. Коннорс — 1 (Дюк, Хатсон), 44:36 — 9:0. Кули — 5 (Готье, Миттельштадт), 46:53 — 10:0. Дюк — 1 (Афко, Буше), 48:31 — 11:0. Хауф — 1 (мен.), 56:48 — 11:1.

Вратари: Огастин (Оке, 40:00) — Квапп (Бабулис, 40:00).

Штраф: 4 — 6. Броски: 41 (12+16+13) — 22 (2+12+8).

Судьи: Гронски, Харнебринг.

3 января. Монктон. Avenir Centre.