6:2! Канада обыграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира

Сборная Канады выиграла у США в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 6:2.

19-летний нападающий канадцев Джошуа Рой в этой встрече забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

В финале канадцы встретятся с командой Чехии, которая в полуфинале выиграла у Швеции (2:1 ОТ).

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

США U20 — Канада U20 — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Голы: Кули — 6 (Афко, Знуггеруд), 1:19 — 1:0. Коннорс — 2 (Страмел, Бриндли), 10:30 — 2:0. Бедард — 9 (дель Мастро, Рой), 11:49 — 2:1. Стэнковен — 3 (Рой, Кларк), 20:47 — 2:2. Фантилли — 2 (Дин, Зеллвегер), 25:46 — 2:3. Рой — 4 (Стэнковен, Бедард), 32:20 — 2:4. Кларк — 2 (Фантилли, Бек), 49:45 — 2:5. Рой — 5 (мен., п.в.), 56:45 — 2:6.

Вратари: Огастин (Мбереко, 56:45) — Милич.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (18+15+12) — 37 (13+13+11).

Судьи: Салонен, Черриг.

5 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».