США разгромили Швейцарию и вышли в полуфинал МЧМ

Сборная США выиграла у команды Швейцарии в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 7:2.

Американские нападающие Джеймс Хэгенс и Райан Леонард оформили дубли, а также по голу забили Дэнни Нельсон, Зеев Байэм и Брендон Свобода. У швейцарцев заброшенными шайбами отметились Нильс Рин и Андро Кадерли.

Американцы стали вторыми полуфиналистами молодежного чемпионата мира. Ранее в 1/2 финала вышла Швеция, обыгравшая Латвию (3:2).

В других четвертьфинальных матчах Чехия встретится с Канадой, а Финляндия сыграет против Слоавкии. Игры состоятся сегодня.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

США U20 — Швейцария U20 — 7:2 (4:1, 3:0, 0:1)

Голы: Свобода — 2 (Плант), 6:39 — 1:0. Хэгенс — 3 (Мур, Цимер), 8:23 — 2:0. Леонард — 3, 11:35 — 3:0. Рин — 1 (мен., Ребер), 15:04 — 3:1. Нельсон — 4 (Мур, Цимер), 16:44 — 4:1. Байэм — 2 (бол., Перро), 27:45 — 5:1. Хэгенс — 4 (Перро, Клебер), 35:03 — 6:1. Леонард — 4 (бол., Перро, Байэм), 36:23 — 7:1. Кадерли — 2 (бол., Грубер, Брайлар), 46:53 — 7:2.

Вратари: Слукински — Кирш (Ноншвандер, 11:44).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (14+10+7) — 19 (6+7+6).

Судьи: Стано, Хрибик.

2 января. Оттава. Canadian Tire Centre.