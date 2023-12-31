Сборная США разгромила Словакию со счетом 10:2 в матче МЧМ-2024

Сборная США с крупным счетом обыграла Словакию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 10:2.

У американцев забили Рутгер Макгроарти, оформивший хет-трик, Зив Буйум, Гэвин Бриндли, Райан Леонард, Исаак Ховард (дубль), Эрик Полькамп и Каттер Готье. За словаков отличились Мариан Мошко и Филип Мешар.

США и Словакия уже обеспечили себе выход в плей-офф МЧМ-2024.

Молодежный чемпионат мира. Группа B

США U20 — Словакия U20 — 10:2 (2:1, 3:1, 5:0)

Голы: Макгроэрти — 1 (Мур, Чесли), 6:21 — 1:0. Мошко — 1 (Репчик), 8:57 — 1:1. Байэм — 2 (Хэйс, Ринцель), 10:13 — 2:1. Бриндли — 5 (мен., Хатсон, Чесли), 20:29 — 3:1. Мешар — 1 (бол., Петровски, Кмец), 37:50 — 3:2. Леонард — 2 (Смит, Байэм), 38:20 — 4:2. Макгроэрти — 2 (Фортескью, Готье), 38:54 — 5:2. Макгроэрти — 3 (Готье), 44:06 — 6:2. Ховард — 4 (Нельсон, Бриндли), 45:49 — 7:2. Полькамп — 2, 49:15 — 8:2. Готье — 1 (бол., Назар, Хатсон), 51:00 — 9:2. Ховард — 5 (Назар, Хатсон), 52:42 — 10:2.

Вратари: Огастин — Урбан (Элиаш, 45:49).

Штраф: 29 — 6.

Броски: 44 (16+11+17) — 40 (12+20+8).

Судьи: Пирс, Эрикссон.

31 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.