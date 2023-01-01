США переиграли Финляндию и с первого места вышли в плей-офф МЧМ

Сборная США обыграла команду Финляндии в матче молодежного чемпионата мира — 6:2. Американцы с первого места вышли в плей-офф, набрав 9 очков. Финны стали вторыми. Молодежный чемпионат мира Группа B США U20 — Финляндия U20 — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) Голы: Люциус — 2 (Афко, Блэйк), 15:22 — 1:0. Кемелль — 2 (бол., Хеймосалми, Хямеэнахо), 16:27 — 1:1. Макгроэрти — 1 (бол., Хьюз, Огастин), 24:57 — 2:1. Знуггеруд — 4, 29:02 — 3:1. Хьюз — 3 (Кули, Знуггеруд), 34:48 — 4:1. Хямеэнахо — 1 (Хуухтанен, Хеймосалми), 35:15 — 4:2. Кули — 2 (Знуггеруд, Готье), 43:55 — 5:2. Хатсон — 1 (Знуггеруд, Кули), 56:15 — 6:2. Вратари: Огастин — Коскенвуо. Штраф: 10 — 6. Броски: 30 (10+8+12) — 31 (6+14+11). Судьи: Кэмпбелл, Харнебринг. 1 января. Монктон. Avenir Centre.