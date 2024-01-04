Сборная США победила Финляндию в полуфинале МЧМ, отыгравшись с 0:2

Сборная США обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира — 3:2.

В составе Финляндии отметились Томми Мяннисте и Расмус Кумпулайнен. За США шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Уилл Смит и Каттер Готье.

Сборная США в финале встретится с Швецией. Финляндия сыграет с Чехией в матче за 3-е место.

Матч за третье место и финал пройдут 5 января.

МЧМ-2024. 1/2 финала

США U20 — Финляндия U20 — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Мяннисте — 4, 1:51 — 0:1. Кумпулайнен — 1 (Кярки, Бау), 12:45 — 0:2. Знуггеруд — 5 (бол., Кейси, Смит), 32:10 — 1:2. Смит — 4 (Перро, Чесли), 36:16 — 2:2. Готье — 2 (бол., Хатсон, Бриндли), 56:47 — 3:2.

Вратари: Огастин — Кокко (57:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+14+7) — 21 (9+3+9).

Судьи: Бьерк, Эрикссон.

4 января. Гетеборг. Scandinavium. 10561 зритель.