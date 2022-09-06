Стало известно расписание матчей молодежного чемпионата мира-2023 в Канаде

6 сентября, 19:03
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала расписание игр молодежного чемпионата мира, который пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских Галифаксе и Монктоне.
Хозяин и действующий чемпион Канада будет играть в группе А со Швецией, Чехией, Германией и Австрией в Scotiabank Centre в Галифаксе.
Группа В в Avenir Centre в Монктоне включает в себя США, Финляндию, Швейцарию, Словакию и Латвию.
Игры предварительного раунда будут проходить с 26 до 31 декабря, а в канун Нового года состоятся матчи Канада — Швеция в Галифаксе и США — Финляндия в Монктоне.
Турнир завершится матчем за золотые медали 5 января.
Отметим, что МЧМ-2023 должен был состояться в России в Новосибирске и Омске, однако Международная федерация хоккея лишила Россию этого права. Кроме того, на турнире не сыграют сборные России и Белоруссии из-за отстранения от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2023 году.