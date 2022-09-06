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Молодежный ЧМ

6 сентября, 19:03

Стало известно расписание матчей молодежного чемпионата мира-2023 в Канаде

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала расписание игр молодежного чемпионата мира, который пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских Галифаксе и Монктоне.

Хозяин и действующий чемпион Канада будет играть в группе А со Швецией, Чехией, Германией и Австрией в Scotiabank Centre в Галифаксе.

Группа В в Avenir Centre в Монктоне включает в себя США, Финляндию, Швейцарию, Словакию и Латвию.

Игры предварительного раунда будут проходить с 26 до 31 декабря, а в канун Нового года состоятся матчи Канада — Швеция в Галифаксе и США — Финляндия в Монктоне.

Турнир завершится матчем за золотые медали 5 января.

Отметим, что МЧМ-2023 должен был состояться в России в Новосибирске и Омске, однако Международная федерация хоккея лишила Россию этого права. Кроме того, на турнире не сыграют сборные России и Белоруссии из-за отстранения от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2023 году.

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