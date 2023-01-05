Судьи отменили два гола США в полуфинале МЧМ-2023 против Канады

На льду «Скотиабанк Центра» в Галифаксе сейчас проходит матч 1/2 финала молодежного чемпионата мира между сборными США и Канады. Канадцы ведут в счете 4:2.

По ходу игры арбитры отменили два гола американцев. Этим решением остались недовольны многие болельщики сборной США.

«Если США проиграют эту игру, отдайте должное вратарю, который сделал много потрясающих сейвов, но судьи не засчитали два чистых гола, этот матч должен закончиться ничьей», — написал один из них в Twitter.

«Судьи определяют результат, не засчитывая два гола США. Это шутка какая-то!» — добавил другой.