Тардиф считает заслуженным выход сборной Чехии в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф отреагировал на выход сборной Чехии в полуфинал молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале турнира чехи со счетом 3:2 победили национальную команду Канады.

«Если посмотреть на результаты других матчей, то сборным Финляндии и Швеции также пришлось побороться. По моему мнению, сборная Чехии заслужила выход в полуфинал, она играла больше как команда. В 2023 году сборной Канады в финале потребовалось дополнительное время, чтобы обыграть чехов. Вчера была примерно такая же игра, но другой результат. Интересный турнир», — приводит ТАСС слова Тардифа.

В полуфинале МЧМ-2024 Финляндия сыграет со сборной США, а Швеция встретится с Чехией. Игры пройдут 4 января.