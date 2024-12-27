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Сегодня, 19:05

Терещенко: «Сборной России явно не хватает на молодежном чемпионате мира»

Сергей Ярошенко
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что сборная России могла бы бороться за золотые медали молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Пропуск молодежного чемпионата мира, конечно, это большая потеря для нашего хоккея. Это топовый мировой турнир, в котором мы всегда были лидерами. Нас там явно не хватает сейчас, мы бы сто процентов боролись за золото. В нашем хоккее по-прежнему много сильных молодых ребят, которые на ведущих ролях играют в клубах КХЛ. Жалко ребят, что они не могут почувствовать сейчас, что такое чемпионат мира», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

26 декабря в Оттаве начался молодежный чемпионат мира. Российская сборная отстранена от международных турниров под эгидой IIHF c 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Алексей Терещенко
Молодежная сборная России по хоккею
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