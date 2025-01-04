Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЧМ по хоккею 2025. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 14:52

Терещенко заявил, что вылет Канады в четвертьфинале МЧМ его удивил

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Я смотрел этот матч и очень удивился поражению Канады. Канадцы неплохо выглядели, много бросали, но чехи молодцы, и вратарь выручил у них. В целом поколение у канадцев хорошее, мне понравилась команда. Жаль, что не можем посмотреть на сборную России на молодежном чемпионате мира. Наши ребята были бы в порядке», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

Сборная Канады проиграла команде Чехии со счетом 3:4 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Оттаве.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Терещенко
Сборная Канады по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Сегодня
Вчера
Неделя