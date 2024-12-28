Тренер молодежной сборной Канады Кэмерон: «Ставлю Латвии высший балл»

Тренер молодежной сборной Канады Дэйв Кэмерон прокомментировал поражение от Латвии (2:3 Б) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025.

«Ставлю Латвии высший балл. У нас было 56 бросков и все что они не заблокировали, отразил их вратарь. Мы провели большую часть игры в нападении, но не смогли создать достаточно моментов. Пожалуй, мы победим в 9 таких матчах из 10. Так, что дело не в том, что не получилось у Канады, а в том, что сделала Латвия», — сказал тренер после игры.

Латвия впервые в истории обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира. Латвия начала турнир с победы и занимает 4-е место в таблице группы A. Канада с 4 очками лидирует в группе.

28 декабря Латвия сыграет с США, а Канада 30-го числа встретится с Германией.