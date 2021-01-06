Третьяк объяснил, чего не хватило сборной России на МЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, почему молодежная сборная России потерпела неудачу на МЧМ.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — против американцев (5:3) и шведов (4:3 ОТ). Был еще хороший период против финнов, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно.

В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чем причина", — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что чемпионом стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду со счетом 2:0. Сборная России заняла 4-е место, проиграв Финляндии со счетом 1:4.