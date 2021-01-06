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Молодежный ЧМ

6 января 2021, 13:00

Третьяк объяснил, чего не хватило сборной России на МЧМ

Виктория Кравченко
Владислав Третьяк.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, почему молодежная сборная России потерпела неудачу на МЧМ.

6&nbsp;января. Эдмонтон. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 4:1. Команда Игоря Ларионова осталась без медалей. Ларионов не хочет «бороться и бодаться». Профессор поставил стиль выше результата — и проиграл все

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — против американцев (5:3) и шведов (4:3 ОТ). Был еще хороший период против финнов, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно.

В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чем причина", — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что чемпионом стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду со счетом 2:0. Сборная России заняла 4-е место, проиграв Финляндии со счетом 1:4.

Источник: https://tass.ru/sport/10411793
Молодежная сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Владислав Третьяк
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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