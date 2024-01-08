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Молодежный ЧМ

Сегодня, 14:08

Третьяк отметил, что любители хоккея из России не хотят смотреть МЧМ в текущем формате

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о формате проведения молодежного чемпионата мира.

«Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодежный чемпионат мира в текущем формате — наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес. И это логично: мы ведь болеем за нашу команду и надеемся, что она вернется. Без России этот чемпионат выглядит иначе — нет столь высокого уровня, как прежде. Наша сборная славится новыми звездами. Когда она выступала на подобных турнирах, мы наблюдали за конфеткой. Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей», — цитирует Третьяка RT.

Последний молодежный чемпионат мира проходил в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале хозяев турнира (6:2). В матче за третье место Чехия одержала победу над Финляндией (8:5).

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255203-tretyak-hokkei-rossiya-molodyozh-chempionat-mira-interes
Владислав Третьяк
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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