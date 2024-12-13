Третьяк заявил, что молодежная сборная России по хоккею готова сыграть на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о готовности молодежной сборной России к чемпионату мира по хоккею.

— Канадцы сообщали, что молодежная сборная России может сыграть на чемпионате мира.

— Мы всегда готовы. Только, чтобы нас вернули!

— С вами общались?

— Нет.

Ранее главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об информации о возможном возвращении молодежной сборной России на международные соревнования. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в Оттаве.