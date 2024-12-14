В ФХР подтвердили слова Ротенберга про требование TSN: «Без России одни минусы»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов подтвердил слова главного тренера сборной России Романа Ротенберга о позиции канадского телеканала TSN.

«Слова Романа Борисовича о TSN? Я знаю, что есть эта тема. Это чистый бизнес. Когда вы приходите к спонсору и говорите, что у нас будет чемпионат, на нем будут играть следующие команды, будет столько-то матчей, поэтому нам нужно столько-то денег. Потом спонсору говорят, что России не будет. Не будет матчей Россия — Канада, Россия — Швеция, Россия — Финляндия. Кто давал денег, говорит: «Слушайте, это другой продукт, он стоит дешевле. Компенсируйте мне затраты». Эта тема есть. Но так как мы напрямую не участвуем в этих переговорах, я считаю некорректным комментировать детали. Пока от отстранения России одни минусы», — цитирует Odds.ru Курбатова.

Ранее Ротенберг заявил, что TSN требует от Международной федерации хоккея (ИИХФ) вернуть сборную России на молодежный чемпионат мира, так как без российских хоккеистов этот турнир не собирает нужного количества денег.