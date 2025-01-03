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Сегодня, 12:35

«Даже без России они умудрились опозорить всю нацию». В Канаде истерика из-за вылета с МЧМ

Сергей Ярошенко
Эмоции игроков сборной Канады после поражения Чехии на МЧМ (3:4).
Фото Global Look Press
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Канада проиграла сборной Чехии (3:4) в матче четвертьфинале молодежного чемпионата мира и вылетела с домашнего турнира в Оттаве. Канадцы раскритиковали свою команду. Вот, что они написали в соцсетях:

«Игра канадцев это просто позор! Они играли на турнире без энтузиазма! Очевидно, без российской команды у них полностью пропала мотивация».

«Думаю, что пора вернуть Россию в молодежный и взрослый чемпионаты мира. Без них турниры уже не те».

«Этот молодежный чемпионат мира в любом случае был скучным без сборной России. Кто-нибудь еще считает, что они привносят изюминку? Без России уровень пережеваний был не таким, как раньше».

«В Канаде худшая молодежная хоккейная система в мире. 14-летних мальчиков покупают и продают как рабов. Они только играют матчи и не учатся никаким навыкам, которым учат американцев и европейцев. Канадские юниоры никогда больше не выиграют медали, если не система не изменится».

«Что ж, уровень канадского хоккея падает, потому что таланты заменяются теми, у кого больше денег. С годами детям попасть в топ-команду становится все тяжелее, так как спорт требует больших денег. Возвращайтесь на обычные открытые катки и показывайте свой талант».

«Даже без России они умудрились опозорить всю нацию».

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