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Молодежный ЧМ

Сегодня, 16:45

Каменский: «Верю ли я в то, что в следующем году мы сможем выступить на МЧМ? Надо не верить, надо работать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие российской молодежной сборной по хоккею в списке участников МЧМ-2024.

«Думаю, что все будет зависеть от переговоров с Международной федерацией хоккея, которые постоянно ведутся. Если получится разрешение, то все это переделывается быстро. То, что уже сейчас нашей сборной нет в группах, свидетельствует, наверное, о том, что такое положение у них. Скорее это какие-то организационные моменты. Без российской команды теряется напряжение и накал, которые вносит наша сборная. С нашей сборной интерес к чемпионату больше. Верю ли я в то, что в следующем году мы сможем выступить на МЧМ? Надо не верить, надо работать и вести переговоры. Надо разговаривать с международной федерацией, убеждать, что они не правы, что спорт вне политики», — сказал Каменский «СЭ».

МЧМ-2024 пройдет в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Молодежная сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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