Валерий Каменский: «Сборная России была самой сильной на чемпионате мира»

Вице-президент КХЛ, президент Федерации хоккея Московской области, член Тройного золотого клуба ИИХФ Валерий Каменский подвел итоги молодежного чемпионата мира для сборной России. Она заняла второе место, проиграв Канаде (3:4).

— Однозначно чемпионат мира российской сборной удался, — цитирует Каменского «Российская газета». — Ребята показали хоккей очень высокого уровня. Заявили о себе как на индивидуальном уровне, так и на командном.

Хоккей был яркий, красивый, и болельщикам он полюбился. Считаю, что сборная России была самой сильной на чемпионате мира.

Не хватило элементарной дисциплины в последние десять минут игры. Игровой дисциплины. Вот и все. Но это молодежный хоккей со всеми его эмоциями. Такое случается.