Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

9 января 2020, 07:35

Валерий Каменский: «Сборная России была самой сильной на чемпионате мира»

Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ, президент Федерации хоккея Московской области, член Тройного золотого клуба ИИХФ Валерий Каменский подвел итоги молодежного чемпионата мира для сборной России. Она заняла второе место, проиграв Канаде (3:4).

— Однозначно чемпионат мира российской сборной удался, — цитирует Каменского «Российская газета». — Ребята показали хоккей очень высокого уровня. Заявили о себе как на индивидуальном уровне, так и на командном.

Хоккей был яркий, красивый, и болельщикам он полюбился. Считаю, что сборная России была самой сильной на чемпионате мира.

Не хватило элементарной дисциплины в последние десять минут игры. Игровой дисциплины. Вот и все. Но это молодежный хоккей со всеми его эмоциями. Такое случается.

Источник: https://rg.ru/2020/01/08/valerij-kamenskij-mchm-daet-hokkeistam-bolshie-shansy-zaiavit-o-sebe.html
Молодежная сборная России по хоккею
Валерий Каменский
3
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в матче НХЛ
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Амир Мифтахов: «С Аскаровым поблагодарили Журавлева, не волнуйтесь»

6,6 миллиона против 1,3 миллиона. Аудитория финалов МЧМ-2020 и 2011 на Первом канале и «Матч ТВ»